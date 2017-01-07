Разведка США посвятила RT и Sputnik часть доклада о "вмешательстве России"

ВАШИНГТОН, 7 янв — РИА Новости. Разведка США посвятила агентству Sputnik и телеканалу RT почти половину доклада о "российском вмешательстве" в выборы, которое разведслужбы США (ЦРУ, АНБ и ФБР) опубликовали в пятницу.
"Российская машина пропаганды, составленная из аппарата местных СМИ, ориентирующихся на глобальную аудиторию СМИ, таких как RT и Sputnik и сеть квазиправительственных троллей — способствовала кампании по влиянию (на выборы — ред.)", — говорится в докладе. Речь в приложении идет в основном о RT, а также об агентстве Sputnik. В докладе говорится, что "RT осуществляет стратегические коммуникации для российского правительства".
"RT и Sputnik, еще одно финансируемое правительством СМИ, которое производит прокремлевский онлайн- и интернет-контент на разных языках для международной аудитории — постоянно представляли избранного президента Дональда Трампа целью нечестного освещения в традиционных СМИ США, которые, по их заявлению, были в услужении у коррумпированного политического истеблишмента", — утверждается в докладе.
Разведка США подробно описала ряд программ RT, начиная с 2012 года, включая такую тему, как Сирия, массовая слежка за гражданами в США, добыча нефти методом гидравлического разрыва пласта. "Руководство RT честно призналось, что его миссия — расширить аудиторию в США и подвергнуть ее сообщениям Кремля", — пишет разведка.
"Согласно Симоньян, RT America отличается от других российских государственных учреждений в форме собственности, но не в финансировании. Чтобы убрать ассоциацию RT с российским правительством, федеральное новостное агентство РИА Новости основало автономную некоммерческую организацию-подразделение TV-Novosti, используя формальную независимость этой компании, чтобы развивать и финансировать RT по всему миру", — пишет разведка, ссылаясь на российские телеканалы.
Особый раздел посвящен влиянию RT в социальных сетях. Демонстрируются графики, из которых следует, что RT имеет намного больше просмотров своих видео в YouTube, чем другие международные каналы, включая Al Jazeera English, BBC World и CNN (почти 900 миллионов против 700 миллионов у BBC World, 300 миллионов у Al Jazeera English и 100 миллионов у CNN). Подписчиков на YouTube у RT тоже больше (450 миллионов против 425 миллионов у BBC, менее 300 миллионов у Al Jazeera English и 125 миллионов у CNN).
Доклад разведки США посвящен обвинениям РФ во вмешательстве в американские выборы, в том числе якобы с использованием хакеров и СМИ.
Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях во взломе, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания.