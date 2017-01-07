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В мире

Разведка США посвятила RT и Sputnik часть доклада о "вмешательстве России"

Тема:
Доклад разведки США о "российском вмешательстве" в выборы (33)
02:4107.01.2017
(обновлено: 13:37 07.01.2017)
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Sputnik. Архивное фото
© Sputnik

ВАШИНГТОН, 7 янв — РИА Новости. Разведка США посвятила агентству Sputnik и телеканалу RT почти половину доклада о "российском вмешательстве" в выборы, которое разведслужбы США (ЦРУ, АНБ и ФБР) опубликовали в пятницу.

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© РИА Новости. Виталий Подвицкий
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Приложение под названием "Кремлевское ТВ пытается повлиять на политику и раздуть недовольство в США" занимает 6 из 14 страниц доклада разведки. Приложение представляет собой изыскания Центра открытых источников при офисе директора национальной разведки от 2012 года, в которые внесены косметические изменения в связи с выборами 2016 года.

"Российская машина пропаганды, составленная из аппарата местных СМИ, ориентирующихся на глобальную аудиторию СМИ, таких как RT и Sputnik и сеть квазиправительственных троллей — способствовала кампании по влиянию (на выборы — ред.)", — говорится в докладе. Речь в приложении идет в основном о RT, а также об агентстве Sputnik. В докладе говорится, что "RT осуществляет стратегические коммуникации для российского правительства".

"RT и Sputnik, еще одно финансируемое правительством СМИ, которое производит прокремлевский онлайн- и интернет-контент на разных языках для международной аудитории — постоянно представляли избранного президента Дональда Трампа целью нечестного освещения в традиционных СМИ США, которые, по их заявлению, были в услужении у коррумпированного политического истеблишмента", — утверждается в докладе.

Работа за компьютером. Архивное фото
© Fotolia/ Artur Marciniec
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"Критика RT в отношении выборов США была еще одним аспектом широкой и давней антиамериканской кампании сообщений, возможно, направленной на то, чтобы подорвать доверие зрителей в демократические процедуры в США и подорвать критику США в отношении политической системы России", — говорится в докладе. Обширная порция доклада посвящена главному редактору агентства Sputnik и телеканала RT Маргарите Симоньян и ее высказываниям, с несколькими иллюстрациями, в том числе карикатурой, где Симоньян изображена перешагивающей через Белый дом.

Разведка США подробно описала ряд программ RT, начиная с 2012 года, включая такую тему, как Сирия, массовая слежка за гражданами в США, добыча нефти методом гидравлического разрыва пласта. "Руководство RT честно призналось, что его миссия — расширить аудиторию в США и подвергнуть ее сообщениям Кремля", — пишет разведка.

Избранный президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости. Кейтлин Оукс
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Также в докладе приводятся многочисленные цитаты из блогов и публичных заявлений Симоньян, которые авторы доклада называют подтверждением связи RT с властями России. Разведка США пишет, что регистрация RT в качестве некоммерческой организации является "способом формально отмежеваться от российского правительства" и что это облегчает общение с аудиторией. При этом разведка приводит заявления RT, что такая юридическая организация необходима для работы за границей, в частности, в связи с нормами американского закона "О регистрации иностранных агентов".

"Согласно Симоньян, RT America отличается от других российских государственных учреждений в форме собственности, но не в финансировании. Чтобы убрать ассоциацию RT с российским правительством, федеральное новостное агентство РИА Новости основало автономную некоммерческую организацию-подразделение TV-Novosti, используя формальную независимость этой компании, чтобы развивать и финансировать RT по всему миру", — пишет разведка, ссылаясь на российские телеканалы.

Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
© РИА Новости
Разведка США включила в доклад о "вмешательстве РФ" карикатуру с Симоньян
"Директор TV-Novosti (Алексей) Николов заявил, что RT — это "автономное некоммерческое предприятие", которое "хорошо принято иностранными регулирующими органами" и что это "облегчает получение лицензии". Симоньян сказала, что RT America не является иностранным агентом по законам США, потому что использует коммерческую организацию в США для своих трансляций", — говорится в докладе.

Особый раздел посвящен влиянию RT в социальных сетях. Демонстрируются графики, из которых следует, что RT имеет намного больше просмотров своих видео в YouTube, чем другие международные каналы, включая Al Jazeera English, BBC World и CNN (почти 900 миллионов против 700 миллионов у BBC World, 300 миллионов у Al Jazeera English и 100 миллионов у CNN). Подписчиков на YouTube у RT тоже больше (450 миллионов против 425 миллионов у BBC, менее 300 миллионов у Al Jazeera English и 125 миллионов у CNN).

Доклад разведки США посвящен обвинениям РФ во вмешательстве в американские выборы, в том числе якобы с использованием хакеров и СМИ.

Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
"Дорогое ЦРУ! Тема не раскрыта"
Глава национальной разведки США Джеймс Клэппер на слушаниях в сенате в четверг заявил, что "глубоко обеспокоен" деятельностью российского телеканала RT, которая, по его мнению, направлена против Соединенных Штатов. Главный редактор агентства Sputnik и телеканала RT Маргарита Симоньян, комментируя высказывания главы национальной разведки США, заявила, что телеканал просто рассказывает о том, что происходит в его стране.

Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях во взломе, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. 

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В мире
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26 пользователей оставили 30 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • denisko
    Что же это за страна такая, если один телеканал и одно радиоагенстство засунули всех за пояс и определили исход выборов! Вот не стыдно разведке США признаваться в этом! Керри еще требует к ним уважения. Позор!
    07:29
    07.01.2017
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  • Anatoly Kizlyuk
    Лживые западные СМИ боятся конкуренции, правда для них является "пропагандой", а своих читателей они считают безмозглыми идиотами, которые без их подсказок ничего не способны понять. Да и проголосовать "правильно" тоже не способны. Вот такая на западе "свобода слова", как только им мешают лгать, тут же начинается истерика.
    05:51
    07.01.2017
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