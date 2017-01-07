МВБ США признали инфраструктуру выборов "критически важной"

ВАШИНГТОН, 7 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Министерство внутренней безопасности США объявило инфраструктуру выборов в стране "критически важной", что предусматривает расширенные возможности по ее защите, сообщило агентство Рейтер.

По данным агентства, министерство распространило понятие "критически важной инфраструктуры" на участки голосования и подсчета голосов, а также на машины для голосования.

Ранее правительство США определило ряд отраслей, которые считает "критически важной инфраструктурой" (например, электрические сети и электростанции) и разработало комплекс мер по их усиленной защите.

Заявление МВБ США совпало с обнародованием доклада разведслужб (ЦРУ, АНБ и ФБР) о "российском вмешательстве" в выборы президента США. Спецслужбы заявили, что Россия якобы пыталась добиться избрания Дональда Трампа президентом США, но не привели доказательств. При этом спецслужбы признают, что "российское вмешательство" никак не повлияло на итог выборов.

В октябре официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что "российские хакеры" стояли за кибератаками в отношении избирательных систем страны. Доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов американские власти не предъявили. Российские власти отрицают подобные обвинения.

Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях во взломе, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания.