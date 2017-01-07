Трамп предпримет "агрессивные шаги" по борьбе с кибератаками, заявил Пенс

ВАШИНГТОН, 7 янв — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Администрация избранного президента США Дональда Трампа с первых дней своей работы будет предпринимать "агрессивные шаги" по борьбе с кибератаками, заявил в пятницу избранный вице-президент Майкл Пенс.

Состоявшийся ранее брифинг руководителей разведывательного сообщества США по поводу кибератак Пенс назвал "полноценным и масштабным".

"Избранный президент дал четко понять, что наша администрация с первых дней работы будет предпринимать агрессивные шаги по борьбе с кибератаками и по защите американского народа", — сказал Пенс.

Состоявшийся диалог с руководством американской разведки он назвал "конструктивным и уважительным".

Ранее разведслужбы США (ЦРУ, АНБ и ФБР) обнародовали доклад о "российском вмешательстве" в выборы президента США. Спецслужбы заявили, что Россия якобы пыталась добиться избрания Дональда Трампа президентом США, но не привели доказательств. При этом спецслужбы признают, что "российское вмешательство" никак не повлияло на итог выборов.

Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях во взломе, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания.