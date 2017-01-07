Трамп предпримет "агрессивные шаги" по борьбе с кибератаками, заявил Пенс

ВАШИНГТОН, 7 янв — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Администрация избранного президента США Дональда Трампа с первых дней своей работы будет предпринимать "агрессивные шаги" по борьбе с кибератаками, заявил в пятницу избранный вице-президент Майкл Пенс.
"Избранный президент дал четко понять, что наша администрация с первых дней работы будет предпринимать агрессивные шаги по борьбе с кибератаками и по защите американского народа", — сказал Пенс.
Состоявшийся диалог с руководством американской разведки он назвал "конструктивным и уважительным".
Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях во взломе, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания.