СМИ: Подозреваемый в стрельбе во Флориде контактировал с ФБР

ВАШИНГТОН, 7 янв — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Подозреваемый в стрельбе в аэропорту города Форт-Лодердейл (штат Флорида) Эстебан Сантьяго ранее контактировал с ФБР, сообщил в пятницу телеканал CNN, ссылаясь на собственные источники.

Ранее сообщалось, что, по последним данным, в результате стрельбы на стойке выдачи багажа в аэропорту Форт-Лодердейла погибли пять человек, еще 13 были ранены. Предположительно, стрельбу открыл латиноамериканец по имени Эстебан Сантьяго. Он был задержан полицией. По некоторой информации, преступник является военнослужащим и легально провез оружие на борту самолета, прибывшего в аэропорт.

"По данным источников, подозреваемый раньше контактировал с ФБР", — сообщается в "бегущей строке" телеканала. Других подробностей не приводится.

Телеканал также сообщил, что Сантьяго прилетел с Аляски. "Нам известно, что он прилетел во Флориду с Аляски. Мы также знаем, что он абсолютно легально при посадке задекларировал свое оружие, которое пронес на борт", — отметила телеведущая.