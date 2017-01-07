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В мире

Во Франции вспоминают жертв теракта в редакции Charlie Hebdo

01:0307.01.2017
(обновлено: 06:31 07.01.2017)
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Памятная церемония у бывшего здания редакции Charlie Hebdo. Мэр Парижа Анн Идальго, министр внутренних дел Франции Брюно Ле Ру. 5 января 2017 год
© AP Photo/ Michel Euler

ПАРИЖ, 7 янв — РИА Новости. Во Франции вспоминают погибших в результате нападения на редакцию сатирического еженедельника Charlie Hebdo.

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© РИА Новости. Антон Денисов
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Два года назад, 7 января 2015 года двое террористов ворвались в редакцию Charlie Hebdo в Париже и открыли огонь по сотрудникам журнала. Жертвами атаки стали 12 человек. Два дня спустя террористы были ликвидированы в 40 километрах от столицы Франции.

Сдержанная памятная церемония у бывшего здания редакции журнала прошла в четверг: мэр Парижа Анн Идальго, министр внутренних дел Франции Брюно Ле Ру и представители еженедельника возложили цветы к мемориальной табличке на месте трагедии.

На обложке посвященного двухлетней годовщине со дня нападения журнала под заголовком "2017. Наконец, конец туннеля" нарисован мужчина, заглядывающий в ствол автомата террориста. По словам главы редакции Charlie Hebdo Лорана Сурисо, известного как Riss, 2015 стал для издания годом продолжения жизни, 2016 — годом стабилизации.

"Возможно, в 2017 мы будем еще более резкими и агрессивными", — сказал Riss в интервью агентству Франс Пресс.

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© AP Photo/ Francois Mori
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Он выразил мнение, что в последние два года многие стали еще более нетерпимыми по отношению к изданию. По его словам, редакция постоянно получает угрозы, и если раньше Charlie в основном привлекал внимание исламистов, то теперь его публикации вызывают гнев со всех сторон, в том числе из-за рубежа: в частности, России, Турции. "Раньше нам докучали пара-тройка ретроградных ассоциаций во Франции, а сейчас такое впечатление, что весь мир наблюдает за тем, что мы делаем", — сказал Riss.

Радиостанция Europe 1 в своем репортаже отмечает, что наполнение еженедельника со дня нападения практически не изменилось. "Возможно, мы меньше рисуем пророка (Мухаммеда)", — говорит один из бывших представителей редакции Charlie Hebdo. По крайней мере, на первой полосе карикатуры на мусульманского пророка не появляются.

Он также выразил мнение, что повышенные меры безопасности, в условиях которых сегодня работает Charlie Hebdo, в какой-то степени убивают творчество. "Былой атмосферы больше нет", — сказал журналист.

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© AP Photo/ Militant Website
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По тем или иным причинам с момента трагедии издание покинули многие карикатуристы: кто-по личным мотивам, кто-то потому, что считает слишком высокой цену, которую приходится платить за сохранение чрезмерно острой и провокационной направленности журнала, тогда как руководство твердо намерено этот вектор сохранить. Сегодня Charlie Hebdo работает под усиленной охраной. Адрес редакции не раскрывается, оборудована она как бункер: многочисленные бронированные двери, вооруженная охрана, которая обыскивает посетителей, и даже "panic room" — специально оборудованное убежище на случай нового нападения.

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В мире
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29 пользователей оставили 32 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • Tut_en
    Страно,но обычно сердобольная русская душа молчит на этот раз.Разумом хочится выразить соболезнование,а душа против.Это ж как французы мне плюнули в душу,глумясь над жертвами авиаккатастрофы ТУ154,что при одном упоминании о журнальчике,у меня в душе гнев.Теперь я понимаю,что есть"праведный гнев".
    01:53
    07.01.2017
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  • aslamlen
    а где бал маскарад или в крайнем случае выставка весёлых картинок ? смерть, теракты ,убийства это же так весело по мнению шарли что же они не отмечают юбилей со всей французской помпезностью? раз не празднуют значит всё таки припекает когда их лично это касается а по глумиться над чужим горем пожалуйста .они похожи на крыс тем более как оказалось они теперь творят в бункерах под землёй ближе к канализации излюбленном месте обитания мерзких грызунов
    03:53
    07.01.2017
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