Во Франции вспоминают жертв теракта в редакции Charlie Hebdo

ПАРИЖ, 7 янв — РИА Новости. Во Франции вспоминают погибших в результате нападения на редакцию сатирического еженедельника Charlie Hebdo.

Два года назад, 7 января 2015 года двое террористов ворвались в редакцию Charlie Hebdo в Париже и открыли огонь по сотрудникам журнала. Жертвами атаки стали 12 человек. Два дня спустя террористы были ликвидированы в 40 километрах от столицы Франции.

Сдержанная памятная церемония у бывшего здания редакции журнала прошла в четверг: мэр Парижа Анн Идальго, министр внутренних дел Франции Брюно Ле Ру и представители еженедельника возложили цветы к мемориальной табличке на месте трагедии.

На обложке посвященного двухлетней годовщине со дня нападения журнала под заголовком "2017. Наконец, конец туннеля" нарисован мужчина, заглядывающий в ствол автомата террориста. По словам главы редакции Charlie Hebdo Лорана Сурисо, известного как Riss, 2015 стал для издания годом продолжения жизни, 2016 — годом стабилизации.

"Возможно, в 2017 мы будем еще более резкими и агрессивными", — сказал Riss в интервью агентству Франс Пресс.

Он выразил мнение, что в последние два года многие стали еще более нетерпимыми по отношению к изданию. По его словам, редакция постоянно получает угрозы, и если раньше Charlie в основном привлекал внимание исламистов, то теперь его публикации вызывают гнев со всех сторон, в том числе из-за рубежа: в частности, России, Турции. "Раньше нам докучали пара-тройка ретроградных ассоциаций во Франции, а сейчас такое впечатление, что весь мир наблюдает за тем, что мы делаем", — сказал Riss.

Радиостанция Europe 1 в своем репортаже отмечает, что наполнение еженедельника со дня нападения практически не изменилось. "Возможно, мы меньше рисуем пророка (Мухаммеда)", — говорит один из бывших представителей редакции Charlie Hebdo. По крайней мере, на первой полосе карикатуры на мусульманского пророка не появляются.

Он также выразил мнение, что повышенные меры безопасности, в условиях которых сегодня работает Charlie Hebdo, в какой-то степени убивают творчество. "Былой атмосферы больше нет", — сказал журналист.

По тем или иным причинам с момента трагедии издание покинули многие карикатуристы: кто-по личным мотивам, кто-то потому, что считает слишком высокой цену, которую приходится платить за сохранение чрезмерно острой и провокационной направленности журнала, тогда как руководство твердо намерено этот вектор сохранить. Сегодня Charlie Hebdo работает под усиленной охраной. Адрес редакции не раскрывается, оборудована она как бункер: многочисленные бронированные двери, вооруженная охрана, которая обыскивает посетителей, и даже "panic room" — специально оборудованное убежище на случай нового нападения.