В Турции уволили более шести тысяч человек, причастных к попытке переворота
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Власти Турции уволили более 6 тысяч человек по подозрению в причастности к попытке совершения государственного переворота в июле прошлого года, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на местные СМИ.
По данным агентства, уволенные были представителями полиции, госслужащими, а также работниками сферы образования.
Ранее сообщалось, что Режим чрезвычайного положения (ЧП), введенный в Турции после попытки переворота в июле, продлен решением парламента страны еще на три месяца, начиная с 19 января.
В ночь на 16 июля в Турции группа мятежников совершила попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.
Власти Турции обвинили оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена в причастности к попытке переворота и потребовали от США его экстрадиции. Сам Гюлен осудил мятеж и заявил о своей непричастности. По обвинению в связях с организацией Гюлена в Турции после мятежа были арестованы около 32 тысяч человек, уволены или отстранены от работы около 100 тысяч госслужащих.
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Попытка военного переворота в Турции
Вечером 15 июля на улицах Стамбула и Анкары появились военные и тяжелая армейская техника, была слышна стрельба и взрывы.
За ночь обстрелу подверглись ряд важных объектов в турецкой столице в том числе здание генштаба, штаб-квартиры полиции, МВД.
В Стамбуле мятежники перекрыли движение по двум мостам через Босфор.
В ответ на призыв президента Турции Тайипа Эрдогана на улицы вышли тысячи человек в знак протеста против военного переворота.
В Стамбуле на площади Таксим военные вступили в перестрелку с манифестантами.
На здание парламента Турции был совершен авианалет. Спустя несколько часов там произошла интенсивная перестрелка. По данным СМИ, сторонники переворота открыли огонь по противникам путча.
Президент Турции Тайип Эрдоган, прилетевший в аэропорт Стамбула, обратился к нации и заявил о том, что была сделана попытка восстания против сплоченности и единства Турции.
Он заявил, что причастные к попытке переворота понесут наказание.
Тринадцать сторонников военного переворота в Турции были задержаны при попытке прорваться в президентский дворец в Анкаре, среди них трое высокопоставленных офицеров.
По данным СМИ, после попытки мятежа в Стамбуле было задержано 600 человек.
В результате попытки военного переворота погибли не менее 60 человек, из них 42 в Анкаре. Среди жертв беспорядков есть как военные, так и гражданские лица.
Президент Турции призвал людей оставаться на улицах до тех пор, пока ситуация не нормализуется.
Манифестанты выходят с государственными флагами в руках и портретами основателя страны Кемаля Ататюрка.
Тем не менее, по сообщениям очевидцев, мятежники продолжили вести вооруженные атаки.
Стамбульский аэропорт Ататюрка был взят под контроль военных, лояльных действующему правительству.
Истребители F-16 ВВС нанесли удары по танкам, находящимся у президентского дворца.
В Стамбуле мятежники начали сдаваться властям.