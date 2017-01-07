В Турции уволили более шести тысяч человек, причастных к попытке переворота

Ситуация в Турции после попытки переворота (580)

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Власти Турции уволили более 6 тысяч человек по подозрению в причастности к попытке совершения государственного переворота в июле прошлого года, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на местные СМИ.

По данным агентства, уволенные были представителями полиции, госслужащими, а также работниками сферы образования.

Ранее сообщалось, что Режим чрезвычайного положения (ЧП), введенный в Турции после попытки переворота в июле, продлен решением парламента страны еще на три месяца, начиная с 19 января.

В ночь на 16 июля в Турции группа мятежников совершила попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

Власти Турции обвинили оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена в причастности к попытке переворота и потребовали от США его экстрадиции. Сам Гюлен осудил мятеж и заявил о своей непричастности. По обвинению в связях с организацией Гюлена в Турции после мятежа были арестованы около 32 тысяч человек, уволены или отстранены от работы около 100 тысяч госслужащих.

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