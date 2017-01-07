Разведка США утверждает, что WADA было одной из целей "российских хакеров"

ВАШИНГТОН, 7 янв – РИА Новости. Разведка США утверждает, что одной из целей российских хакеров было Всемирное антидопинговое агентство (WADA), говорится в распространенном в пятницу докладе американского разведывательного сообщества.

"После летних Олимпийских игр 2016 года значительной целью было WADA", — говорится в докладе.

"Мы считаем, что утечки были организованы Главным разведывательным управлением (ГРУ) и касались в том числе данных, связанных с американскими спортсменами", — отмечается в документе.

Ранее хакеры Fancy Bears опубликовали результаты взлома баз данных Всемирного антидопингового агентства (WADA), из которых следует, что WADA разрешало применять запрещенные вещества по терапевтическим исключениям (TUE) ряду известных спортсменов. Гендиректор WADA Оливье Ниггли выразил уверенность, что кибератаки идут из России, и призвал российские власти сделать все возможное для прекращения деятельности хакеров. Министр спорта РФ Виталий Мутко в связи с этим заявил, что попросит соответствующие российские органы оказать WADA содействие.

В октябре официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что "российские хакеры" стояли за кибератаками в отношении избирательных систем страны. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента 8 ноября. Доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов американские власти не предъявили. Российские власти отрицают подобные обвинения.

Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях во взломе, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными", по его словам, подобные заявления ни на чем не основаны.

Избранный президент США Дональд Трамп считает обвинения в адрес России надуманными и заявляет, что его политические противники-демократы пытаются с помощью этих обвинений поставить под вопрос итоги выборов и снять с себя ответственность за проигрыш.