Разведка США утверждает, что РФ использовала Sputnik и RT для помощи Трампу

ВАШИНГТОН, 7 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Разведка США утверждает, что Россия использовала СМИ, включая RT и Sputnik, чтобы помочь Дональду Трампу на выборах, говорится в докладе разведки США, опубликованном в пятницу.

При этом никаких доказательств американская сторона вновь не предъявила, как и в предыдущих обвинениях в адрес РФ, несмотря на многочисленные опровержения российской стороны и просьбы предоставить подтверждения. Помимо представителей РФ о безосновательности подобных заявлений говорил и сам Трамп, назвавший их смехотворными.

"Кампания по влиянию на выборы последовала за стратегией России в области сообщений и смешивает разведывательные операции, такие кибератаки с открытыми усилиями российских государственных учреждений, финансируемых государством СМИ, посредников с третьей стороны и оплачиваемых пользователей соцсетей, известных как "тролли", — говорится в докладе.

"Российская машина пропаганды, составленная из аппарата местных СМИ, ориентирующихся на глобальную аудиторию СМИ, таких как RT и Sputnik, и сеть квазиправительственных троллей способствовала кампании по влиянию", — говорится в докладе.

Разведка США также утверждает, что Россия якобы намерена применить полученный на выборах президента США опыт по всему миру. "Мы считаем, что Москва будет применять уроки, полученные в ходе президентских выборов в США в будущем для влияния на события в США и по всему миру, в том числе против американских союзников и их собственных выборов", — говорится в докладе.

Там отмечается, что разведка США полагает, что "российские спецслужбы рассматривают их влияние на предвыборную кампанию как успех".

Еще в октябре официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что "российские хакеры" стояли за кибератаками в отношении избирательных систем страны. Доказательств причастности России к хакерским атакам американские власти не предъявили. Российские власти отрицают подобные обвинения.

Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях во взломе, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания.