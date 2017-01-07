Разведка США обвинила российское ГРУ в связях с хакером Guccifer

ВАШИНГТОН, 7 янв – РИА Новости. Разведка США утверждает, что Главное разведывательное управление Генштаба ВС РФ стоит за хакером Guccifer 2.0 и сайтом DCLeaks.com, которые причастны к кибератакам на американские компьютерные системы.

"Мы считаем с высокой степенью уверенности, что российская военная разведка – главное разведывательное управление генштаба или ГРУ – использовала личность Guccifer 2.0 и DCLeaks.com, чтобы обнародовать данные американских жертв (хакерских атак – ред.)", — говорится в опубликованном докладе ЦРУ, ФБР и Агентства национальной безопасности США.

По утверждению американской разведки, полученная в результате "киберопераций" информация передавалась в СМИ и на ресурс WikiLeaks.

Еще в октябре официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что "российские хакеры" стояли за кибератаками в отношении избирательных систем страны. Доказательств причастности России к хакерским атакам американские власти не предъявили. Российские власти отрицают подобные обвинения.

Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях во взломе, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания.