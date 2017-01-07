Разведка США обвинила российское ГРУ в связях с хакером Guccifer

ВАШИНГТОН, 7 янв – РИА Новости. Разведка США утверждает, что Главное разведывательное управление Генштаба ВС РФ стоит за хакером Guccifer 2.0 и сайтом DCLeaks.com, которые причастны к кибератакам на американские компьютерные системы.
По утверждению американской разведки, полученная в результате "киберопераций" информация передавалась в СМИ и на ресурс WikiLeaks.
Еще в октябре официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что "российские хакеры" стояли за кибератаками в отношении избирательных систем страны. Доказательств причастности России к хакерским атакам американские власти не предъявили. Российские власти отрицают подобные обвинения.