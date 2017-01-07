Разведка США утверждает, что РФ пыталась помешать Клинтон стать президентом

ВАШИНГТОН, 7 янв – РИА Новости. Разведка США утверждает, что российские власти пыталась подорвать уверенность американского общества в демократическом процессе, "очернить" кандидата в президенты Хиллари Клинтон и помешать ей избраться.

"Цель России была в том, чтобы подорвать веру (американского общества) в демократический процесс в США, очернить (бывшего) госсекретаря Клинтон и помешать ей избраться в президенты", — говорится в опубликованном докладе ЦРУ, ФБР и Агентства национальной безопасности США.

Еще в октябре официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что "российские хакеры" стояли за кибератаками в отношении избирательных систем страны. Доказательств причастности России к хакерским атакам предъявлено не было. Москва отрицает подобные обвинения.

Президент России Владимир Путин, говоря об обвинениях во взломе, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания.