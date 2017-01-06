Полиция опровергла сообщения о других выстрелах в аэропорту Форт-Лодердейла

ВАШИНГТОН, 6 янв — РИА Новости. Шериф округа Бровард Скотт Исраэль опроверг факт других выстрелов в аэропорту города Форт-Лодердейл (штат Флорида) после задержания, предположительно, Эстебана Сантьяго.

Ранее сообщалось, что полиция проверяет информацию о других выстрелах в аэропорту. По последним данным, в результате нападения пять человек погибли и 13 ранены. Предположительно, стрельбу открыл мужчина-латиноамериканец по имени Эстебан Сантьяго.

"На данный момент нет подтверждения сообщений о повторной стрельбе", — сказал он журналистам.

Пресс-конференцию местных властей транслирует телеканал CNN.