Предполагаемый преступник прибыл на место стрельбы во Флориде самолетом
23:4706.01.2017
(обновлено: 23:48 06.01.2017)
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ВАШИНГТОН, 6 янв — РИА Новости. Стрелявший в аэропорту во Флориде прибыл на место стрельбы самолетом, заявил в Facebook член управляющего совета округа Бровард Чип Ламарка.
"Стрелявший был пассажиром на канадском рейсе, оружие было в багаже. Он забрал свой чемодан, вынул ствол из багажа и пошел в туалет зарядить его. Вышел и стал стрелять по людям в отделе получения багажа", — заявил Ламарка.
Ранее сообщалось, что в результате стрельбы погибли пять человек, восемь госпитализированы.