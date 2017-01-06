Мэр Форт-Лодердейла уточнила число госпитализированных после стрельбы

ВАШИНГТОН, 6 янв — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. В аэропорту Форт-Лодердейла в штате Флорида в результате стрельбы погибли пять человек, 13 госпитализированы, сообщила в пятницу мэр города Барбара Шериф.

"У нас есть пять погибших и 13 госпитализированных в результате стрельбы", — сказала она в эфире телеканал CNN.

Когда журналистка спросила ее, верна ли информация о том, что стрелок задержан и данных о других стрелках нет, Шериф ответила утвердительно. "Это так", — сказала она.

MilitaryTimes: Senator: Fort Lauderdale airport gunman was carrying a military ID — https://t.co/aW0sgskz1s pic.twitter.com/pPWOPmYztA — Nightmare Tactical (@NightmareTac) 6 января 2017 г.

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