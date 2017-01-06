Трамп рассказал подробности встречи с американской разведкой

ВАШИНГТОН, 6 янв – РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что кибератаки, совершенные ранее против американских компьютерных систем, не повлияли на результаты выборов в стране.

"В то время как Россия, Китай, другие страны, группы и люди постоянно пытаются проникнуть в киберинфраструктуру наших государственных учреждений, предприятий и организаций, включая Национальный Комитет демократов, не было абсолютно никакого влияния на исход выборов, включая то, что не было никакого вмешательства в работу машин для голосования", — говорится в заявлении Трампа, которое распространил его штаб.

Заявление распространено после встречи Трампа с представителями спецслужб США, которые расследуют хакерские атаки.

"У меня была конструктивная встреча и разговор с руководством разведывательного сообщества сегодня. Я испытываю огромное уважение к труду и службе, проделанной мужчинами и женщинами этого сообщества для нашей великой нации", — отметил избранный президент, которого ранее многие оппоненты и СМИ обвиняли в недоверии к американским спецслужбам.