В штате Флорида закрыли аэропорт Форт-Лодердейл после стрельбы

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Аэропорт Форт-Лодердейл штата Флорида временно закрыт из-за инцидента со стрельбой, в результате которого погибли пять человек, об этом говорится в заявлении аэропорта, опубликованном в микроблоге Twitter.
"Работа аэропорта временно приостановлена", — сообщили представители аэропорта.
All services are temporarily suspended at #FLL. Please contact your air carrier about your flight information. https://t.co/Uwbaa6n6aB— Ft. Laude-Hlwd Int'l (@FLLFlyer) 6 января 2017 г.
Инцидент произошел в Терминале 2 около 13.00 (21.00 мск). Полиция выводит людей с места происшествия.
Ранее сообщалось, что полиция задержала стрелявшего мужчину.
Reports: Multiple people dead after shooting at Ft. Lauderdale airport. Flight to Worcester delayed https://t.co/nJqx6CAbxP— Elaine Thompson (@EThompsonTG) 6 января 2017 г.