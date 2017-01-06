В штате Флорида закрыли аэропорт Форт-Лодердейл после стрельбы

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Аэропорт Форт-Лодердейл штата Флорида временно закрыт из-за инцидента со стрельбой, в результате которого погибли пять человек, об этом говорится в заявлении аэропорта, опубликованном в микроблоге Twitter.

"Работа аэропорта временно приостановлена", — сообщили представители аэропорта.

All services are temporarily suspended at #FLL. Please contact your air carrier about your flight information. https://t.co/Uwbaa6n6aB — Ft. Laude-Hlwd Int'l (@FLLFlyer) 6 января 2017 г.

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Инцидент произошел в Терминале 2 около 13.00 (21.00 мск). Полиция выводит людей с места происшествия.

Ранее сообщалось, что полиция задержала стрелявшего мужчину.

Reports: Multiple people dead after shooting at Ft. Lauderdale airport. Flight to Worcester delayed https://t.co/nJqx6CAbxP — Elaine Thompson (@EThompsonTG) 6 января 2017 г.

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