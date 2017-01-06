Обама промолчал в ответ на вопрос о докладе по кибератакам

ВАШИНГТОН, 6 янв — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Барака Обама в пятницу не стал отвечать на вопрос о докладе американской разведки по кибератакам, сообщили журналисты президентского пресс-пула.
"Дежурный" по пулу — корреспондент Yahoo News Оливер Нокс в специальной рассылке для журналистов сообщил, что "прокричал президенту вопрос, читал ли тот доклад о российских кибератаках и обсуждал ли его с избранным президентом Дональдом Трампом".
По словам Нокса, "президент слышал вопрос, но не ответил на него".