Обама промолчал в ответ на вопрос о докладе по кибератакам

ВАШИНГТОН, 6 янв — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Барака Обама в пятницу не стал отвечать на вопрос о докладе американской разведки по кибератакам, сообщили журналисты президентского пресс-пула.

Соответствующий вопрос был задан главе государства в тот момент, когда он выходил из расположенной напротив Белого дома резиденции Blair House. Там он давал интервью по поводу реализованной по его инициативе реформы системы здравоохранения.

"Дежурный" по пулу — корреспондент Yahoo News Оливер Нокс в специальной рассылке для журналистов сообщил, что "прокричал президенту вопрос, читал ли тот доклад о российских кибератаках и обсуждал ли его с избранным президентом Дональдом Трампом".

По словам Нокса, "президент слышал вопрос, но не ответил на него".