Конгресс США формально утвердил победу Трампа на выборах

ВАШИНГТОН, 6 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Конгресс США на заседании обеих палат в пятницу формально утвердил итоги президентских выборов, на которых победил Дональд Трамп. Голосование шло на фоне протестов в зале.

Председательствующий в сенате вице-президент Джо Байден подвел итоги голосования выборщиков, которые подали свои голоса в соответствии с наказом избирателей 19 декабря.

В ходе переклички по штатам многократно звучали протесты против итогов выборов на основании "российского вмешательства" и "подавления голосов избирателей", но председатель отклонил эти протесты.

Так, конгрессмен от Массачусетса Джим Макговерн заявил, что требует отменить выборы в штате Алабама. "Я возражаю против утверждения в штате Алабама на том основании, что голоса выборщиков не были поданы в известных условиях и в регулярном порядке, в особенности учитывая подтвержденные незаконные действия страны России", — заявил Макговерн. Байден в ответ заявил, что все протесты должны быть поданы законным порядком и содержать подпись сенатора от данного штата, в противном случае они не могут быть приняты к рассмотрению.

"Люди в ужасе из-за российского вмешательства", — заявила другая выступавшая, представитель Калифорнии, которая требовала отменить итоги голосования выборщиков в Висконсине и Южной Каролине. "Возражения не могут быть рассмотрены!" — ответил Байден, стуча молотком по трибуне. После этого он отключил выступавшей микрофон.

Протестующие указывали также на "масштабное подавление голосов", имея в виду законы о регистрации избирателей, которые, по мнению демократов, препятствуют волеизъявлению расово-этнических меньшинств и бедных слоев населения.

Во время оглашения окончательных итогов по меньшей мере двое протестующих в зале стали выкрикивать лозунги и были насильно выведены приставами конгресса. Байден вновь призывал конгресс к порядку.

Трамп набрал 304 голоса выборщиков против 227 голосов у Клинтон, хотя и проиграл Клинтон во всенародном голосовании почти на 3 миллиона голосов избирателей. Инаугурация Трампа пройдет 20 января.