Эрнест отрицает, что утечка данных по кибератакам исходила из Белого дома

ВАШИНГТОН, 6 янв — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Утечки в прессу данных из секретного доклада по кибератакам исходили не из Белого дома, заявил в пятницу журналистам его официальный представитель Джош Эрнест.
"Я могу сказать, что материалы, попавшие в прессу, распространялись не из Белого дома. И я рекомендую обратиться в разведывательное сообщество за комментариями", — сказал Эрнест.
Днем ранее этот доклад был представлен президенту США Бараку Обаме. Эрнест сказал, что ему неизвестна реакция главы государства по этому поводу.