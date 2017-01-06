Эрнест отрицает, что утечка данных по кибератакам исходила из Белого дома

ВАШИНГТОН, 6 янв — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Утечки в прессу данных из секретного доклада по кибератакам исходили не из Белого дома, заявил в пятницу журналистам его официальный представитель Джош Эрнест.

Журналисты попросили его прокомментировать заявления избранного президента США Дональда Трампа, который призвал конгресс разобраться с тем, почему данные из секретного доклада попали в прессу раньше, чем были представлены ему самому.

"Я могу сказать, что материалы, попавшие в прессу, распространялись не из Белого дома. И я рекомендую обратиться в разведывательное сообщество за комментариями", — сказал Эрнест.

Он также отметил, что ему "известно, что доклад будет опубликован позднее сегодня". Однако за деталями он опять-таки предложил обращаться к представителям разведки.

Днем ранее этот доклад был представлен президенту США Бараку Обаме. Эрнест сказал, что ему неизвестна реакция главы государства по этому поводу.