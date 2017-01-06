Полиция задержала стрелка в аэропорту штата Флорида

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Полиция задержала стрелявшего в аэропорту города Флорида мужчину, в результате инцидента по меньшей мере один человек погиб, еще девять получили ранения, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на полицию.

Ранее бывший пресс-секретарь Белого Дома Ари Флейшер в своем микроблоге Twitter сообщил о том, что в аэропорту американского штата Флорида слышна стрельба, в результате которой было минимум пять жертв.

The police said there is one shooter and five victims. — Ari Fleischer (@AriFleischer) 6 января 2017 г.

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