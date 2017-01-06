В аэропорту Флориды неизвестный открыл стрельбу

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. В аэропорту курортного города Форт-Лодердейл во Флориде произошла стрельба. Нападавшего задержала полиция. По информации шерифа округа Броуард, в результате перестрелки погибли пять человек, восемь получили ранения. Ранее телеканал CNBC сообщал о трех погибших и девятерых пострадавших.

Первым об инциденте сообщил бывший пресс-секретарь Белого дома Ари Флейшер, который находился на месте происшествия.

​По информации CNBC, стрельба произошла в Терминале 2 около 13.00 (21.00 мск). Полиция эвакуирует людей с места происшествия. Работа аэропорта временно приостановлена.

Shots fired at FLL airport. Guy is bleeding profusely. Supposedly others are shot on the lower level at Delta Term 2. pic.twitter.com/UcL73Y8yGx — Maxwill Solutions (@MxWllSolutions) 6 января 2017 г.

Телеканала Fox News со ссылкой на очевидцев сообщает, что стрельбу открыл мужчина примерно 35 лет с "черными волосами".​ Сенатор от штата Флорида Билл Нельсон сообщил, что, по предварительным данным, нападавшего зовут Эстебан Сантьяго. По словам политика, мотивами стрелка могли стать террористическая деятельность, либо психические расстройство.

​Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что следит за развитием ситуации во Флориде и уже связался с губернатором штата.