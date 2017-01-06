Трамп потребовал выяснить, как данные спецслужб о кибератаках попали в СМИ

ВАШИНГТОН, 6 янв — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Избранный президент США Дональд Трамп в пятницу призвал конгресс США разобраться, каким образом данные доклада американских спецслужб о кибератаках попали в СМИ раньше, чем были представлены ему самому.

"Я прошу председателей комитетов сената и палаты представителей конгресса США провести расследование по поводу того, каким образом секретные разведывательные данные попали в распоряжение телеканала NBC раньше, чем были представлены мне", — написал Трамп в Twitter.

I am asking the chairs of the House and Senate committees to investigate top secret intelligence shared with NBC prior to me seeing it. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 января 2017 г.

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Днем ранее он таким же образом выразил удивление тем, что информация из секретного доклада спецслужб о кибератаках во время выборов стала доступна сначала СМИ.

Ранее ряд американских телеканалов сообщил, что стали известны подробности доклада спецслужб, который должен представить неоспоримые доказательства вмешательства РФ в выборы США. В частности, в докладе назван посредник между РФ и WikiLeaks.

В четверг представители спецслужб США дали показания на слушаниях в конгрессе по заявленным ранее обвинениям касательно якобы причастности России к кибератакам во время президентской кампании в 2016 году. На слушаниях присутствовали директор Национальной разведки Джеймс Клеппер, директор Агентства национальной безопасности (АНБ) Майк Роджерс и замглавы Пентагона по вопросам разведки Марсель Леттре.

Как сообщил в пятницу официальный представитель Трампа Шон Спайсер, руководители ЦРУ, национальной разведки США, ФБР и Агентства национальной безопасности должны провести для избранного президента и его помощников брифинг по кибератакам. Деталей и времени этого брифинга он не уточнил.

Ранее некоторые из 17 спецслужб, входящих в разведывательное сообщество США, заявили о том, что российские хакеры якобы атаковали во время предвыборной кампании ресурсы политических организаций страны, чтобы помочь Трампу победить. Однако с такими выводами не согласился директор ФБР Джеймс Коми.

Президент США Барак Обама 16 декабря сообщил, что расследование будет завершено в ближайшие недели, то есть до окончания срока его полномочий 20 января. Однако глава государства отметил, что часть доказательств по делу не будет опубликована по соображениям секретности.

В команде Трампа назвали попытку увязать действия хакеров с его победой на выборах "попыткой делегитимизации" итогов выборов.

Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили.

Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях во взломе, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными", по его словам, подобные заявления ни на чем не основаны.