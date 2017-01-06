Лавров обсудил с Эйро подготовку к международной конференции в Париже

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его французский коллега Жан-Марк Эйро обсудили по телефону перспективы ближневосточного урегулирования и подготовку предстоящей 15 января в Париже международной конференции, сообщается на сайте МИД РФ в пятницу.

"Обсуждались перспективы ближневосточного урегулирования. Жан-Марк Эйро проинформировал о ходе подготовки предстоящей 15 января в Париже международной конференции", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Лавров сообщил "об усилиях России по содействию восстановлению палестинского единства и сделал акцент на том, что сейчас важно не на словах, а на деле добиваться воссоздания каналов диалога между сторонами конфликта".