Глава Пентагона заявил, что Россия мешает США во внешней политике

ВАШИНГТОН, 6 янв – РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Глава Пентагона Эштон Картер утверждает, что Россия делает все возможное для того, чтобы "помешать действиям США" во всем мире.

"Я думаю, это становилось все более очевидным под руководством (президента РФ Владимира) Путина", — заявил американский министр обороны в интервью, опубликованном в пятницу в электронной версии газеты The Wall Street Journal.

По его мнению, "это похоже на элемент собственной концепции".

"Один из способов, по которым он определяет успех своей политики, заключается не в достижении реального результата, а в том, чтобы создать определенный уровень дискомфорта для остального мира и показать своему народу это как часть своей политики", — сказал Картер, который покидает Пентагон после 20 января нынешнего года.

"Он отметил, что это "затрудняет наведение мостов" с российскими лидерами", — пишет газета.

Кроме того, по данным издания, Картер добавил, что "Россия ничего не делает для уничтожения террористической группировки "Исламское государство" в Сирии".

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что нынешняя власть США стремится загнать отношения с Россией в такой тупик, из которого избранному президенту Трампу может быть сложно найти выход. Он добавил, что Россия надеется, что усилия наладить диалог будут предприняты.

Российский лидер Владимир Путин признал, что восстановить отношения двух стран будет непросто, с учетом произошедшей в них деградации. Путин сказал, что "Россия готова и хочет восстановления полноформатных отношений с США", готова сделать все возможное, чтобы вернуть отношения на устойчивую траекторию развития.