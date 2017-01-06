Дейнего: ОБСЕ обещала назвать цели мониторинга нейтральной зоны в Донбассе

ЛУГАНСК, 6 янв – РИА Новости. Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ после встречи с представителями самопровозглашенной Луганской народной республики и Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) по вопросам прекращения огня в Луганске пообещали предать гласности информацию о целях мониторинга нейтральной зоны в Донбассе, заявил полпред ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего.
"Встреча была достаточно острой, сложной, длилась около трех часов. Диалог в отсутствии прессы состоялся более конструктивный, чем в присутствии. Мы проанализировали ситуацию вместе с представителями ОБСЕ. Сейчас они готовят информацию, которую можно придать гласности по выходу в районе Станицы Луганской", — сообщил Дейнего.