Чикаго бьет рекорды: в "новогодних" перестрелках пострадали 54 человека

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. В столице Иллинойса Чикаго за первые четыре дня 2017 года более пятидесяти человек получили ранения в многочисленных перестрелках, и это при том, что в штате действуют жесткие ограничения на ношение оружия, сообщает Breitbart News

"2016 год был омрачен 4400 инцидентами со стрельбой, и многие надеялись, что в этом году ситуация изменится", — пишет издание. Однако уже в первые дни 2017-го под пули попали 54 чикагца, а семеро жителей города были убиты.

По информации Breitbart, два молодых человека 16 и 17 лет были застрелены во время прогулки по одному из бульваров города. Злоумышленники открыли огонь по прохожим из машины. Юноши погибли на месте. Престарелая женщина, находившаяся рядом, получила тяжелые ранения. Еще один местный житель был убит рядом с окружным отделением полиции.

Как пишет издание, гражданские активисты отказываются признать неэффективность инициатив, направленных на ужесточение оружейного законодательства. Так, член организации, выступающей за полный запрет ношения стрелкового оружия, в прямом эфире чикагского телевидения заявил, что благодаря ранее принятым законам количество убийств в городе снизилось.

При этом, по данным CNN, в прошлом году в Чикаго побит 20-летний рекорд по количеству жертв "огнестрелов". Телеканал сообщает, что в 2016-ом инциденты со стрельбой унесли жизни 762 человек.