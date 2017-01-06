В Греции выплатят вознаграждение в миллион евро за поимку террористки

АФИНЫ, 6 янв — РИА Новости, Геннадий Мельник. Власти Греции выплатят вознаграждение в один миллион евро информатору, благодаря которому в четверг удалось арестовать одну из наиболее разыскиваемых террористок — Полу Рупу, сообщает газета "Катимерини".
"Полицейские вышли на её след благодаря информатору, который пришёл в полицию три недели назад и предоставил важную информацию, получив гарантии выплаты вознаграждения", — пишет "Катимерини". Информатору предложили также проходить по программе защиты свидетелей.
При задержании Рупа не оказала сопротивления, поскольку в квартире находился её 6-летний сын, родившийся в тюремной больнице летом 2010 года, когда она и Мазиотис были арестованы в первый раз. В 2011 году супруги-террористы были отпущены под подписку о невыезде, поскольку истёк предельный 18-месячный срок нахождения под стражей без суда, и скрылись. Заочно они были приговорены к 50 годам тюрьмы. Помимо этого суд приговорил Мазиотиса к пожизненному заключению, а Рупе дал заочно 11 лет тюрьмы за взрыв автомобиля 10 апреля 2014 года возле Банка Греции. В заминированном автомобиле было 75 килограммов взрывчатки.
В ответ Рупа и Мазиотис объявили голодовку, их заявление было опубликовано на интернет-портале анархистских организаций. Рупа заявила, что шестилетний ребёнок стал "военнопленным" в войне государства и потребовала передать ребёнка родной бабушке или тете.
Голодовку солидарности объявила и 25-летняя сообщница, арестованная за укрывательство Рупы.
В гараже были найдены два угнанных автомобиля, большое количество оружия, боеприпасы, взрывчатка.
В суде Рупа вновь повторяла революционные лозунги. "Да здравствует революция!" — заявила она, входя в суд, а на заседании говорила, что она "революционер и ей не за что извиняться".
"Революционная борьба" действовала несколько лет. Она была внесена в список террористических организаций госдепартамента США за обстрел посольства США в Афинах из гранатомета в 2007 году.