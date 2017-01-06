В ФРГ министр предложил повторно проверить беженцев, въехавших за два года

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Министр экономического сотрудничества и развития Германии Герд Мюллер заявил, что необходимо повторно проверить всех беженцев, въехавших на территорию страны за последние два года, на фоне возросшей террористической угрозы и нарушений беженцами законодательства ФРГ.

"Население имеет право на то, чтобы все беженцы, въехавшие на территорию Германии за последние два года, были обязаны пройти процедуру регистрации и повторной проверки", — заявил Мюллер в интервью редакции медиагруппы Madsack RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

В интервью он также упомянул "преступника и нарушителя" Аниса Амри, подозреваемого в совершении декабрьского теракта в Берлине, и напомнил о нескольких тысячах случаев, когда беженцы регистрировались повторно и получали сразу несколько пособий. Он добавил, что в результате незаконных действий мигрантов страна терпит многомиллионные убытки.

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