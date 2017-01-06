У Германии пока нет четкого понимания позиции Трампа в отношении России

БЕРЛИН, 6 янв – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Берлин пока не имеет полного представления о том, какие позиции занимают новые власти США в отношении России и основных международных вопросов, заявил на брифинге официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер.

"Есть целый ряд важных для нас, для Европы и для Германии, вопросов в области внешней политики и безопасности, я назову несколько: Сирия, НАТО, кризис на Ближнем и Среднем Востоке, отношения с Россией, украинский кризис. Это не окончательный список, о позиции нового американской администрации во главе с Дональдом Трампом по нему у нас нет полного представления", — сказал Шефер.