Politico: Трамп попросит Конгресс финансировать стену на границе с Мексикой

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп может обратиться в Конгресс для одобрения строительства стены на границе с Мексикой за счет средств бюджета США, сообщает издание Politico.

Во время предвыборной кампании Трамп неоднократно заявлял о намерении построить стену на границе с Мексикой за счет мексиканцев.

По данным газеты, представили переходной команды Трампа намерены обратиться в Конгресс США с предложением профинансировать строительство стены. Это может стать возможным благодаря законопроекту, принятому в 2006 году при администрации Джорджа Буша, который разрешает строительство "физического барьера" длиной более 1,1 тысячи километров на южной границе. Среди проголосовавших за этот законопроект были также ныне уходящий президент США Барак Обама и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон.

Сообщается, что решение по финансированию строительства стены должно быть принято до 28 апреля, когда будет приниматься законопроект по бюджету страны.

При этом сам Трамп в своем микроблоге Twitter заверил, что мексиканские власти все же должны будут возместить сумму, потраченную США на строительство стены на границе, а само решение об изначальном финансировании проекта американской стороной необходимо для ускорения процесса постройки.

"Бесчестные СМИ не сообщают, что все деньги, потраченные на строительство Великой Стены (для ускорения), будут позже выплачены Мексикой!", — возмутился Трамп.