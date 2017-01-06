В Китае выявили второй за неделю случай птичьего гриппа у человека

ПЕКИН, 6 янв — РИА Новости, Иван Булатов. Второй за неделю случай заражения человека вирусом птичьего гриппа H7N9 выявлен в китайской провинции Цзянси.
Как сообщил комитет провинции по здравоохранению и планированию семьи, случай был выявлен у 48-летнего жителя города Наньчан. В настоящий момент мужчина проходит лечение в одной из больниц, его состояние оценивается как стабильное. 31 декабря в городе Цзиндэчжэнь в провинции Цзянси вирус был выявлен у 53-летнего мужчины, его состояние оценивалось как критическое.
Впервые случай заболевания H7N9 был диагностирован у человека в Китае в марте 2013 года.
По данным Всемирной организации здравоохранения, птичий грипп является инфекционным вирусным заболеванием птиц, часто протекающим без очевидных симптомов. В некоторых случаях вирус может преодолевать видовой барьер и вызывать болезнь или бессимптомные инфекции у людей и животных.