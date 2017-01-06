В Китае выявили второй за неделю случай птичьего гриппа у человека

ПЕКИН, 6 янв — РИА Новости, Иван Булатов. Второй за неделю случай заражения человека вирусом птичьего гриппа H7N9 выявлен в китайской провинции Цзянси.

Как сообщил комитет провинции по здравоохранению и планированию семьи, случай был выявлен у 48-летнего жителя города Наньчан. В настоящий момент мужчина проходит лечение в одной из больниц, его состояние оценивается как стабильное. 31 декабря в городе Цзиндэчжэнь в провинции Цзянси вирус был выявлен у 53-летнего мужчины, его состояние оценивалось как критическое.

В пятницу стало известно, что от вируса H7N9 в Гонконге скончался 62-летний мужчина. Кроме того, как отмечала газета China Daily со ссылкой на отделение Всемирной организации здравоохранения в КНР, два новых случая заражения человека вирусом H7N9 были зафиксированы в среду в городе Чжуншань (провинция Гуандун). Оба пациента находятся в критическом состоянии. В четверг сообщалось о гибели от птичьего гриппа 77-летнего жителя города Жичжао в провинции Шаньдун на востоке Китая.

Впервые случай заболевания H7N9 был диагностирован у человека в Китае в марте 2013 года.

По данным Всемирной организации здравоохранения, птичий грипп является инфекционным вирусным заболеванием птиц, часто протекающим без очевидных симптомов. В некоторых случаях вирус может преодолевать видовой барьер и вызывать болезнь или бессимптомные инфекции у людей и животных.