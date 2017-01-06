В порту ОАЭ более 40 индийских моряков терпят бедствие

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Более 40 индийских моряков на четырех судах, занимающихся нефтяными перевозками, терпят бедствие в порту Объединенных Арабских Эмиратов Аджман, пишет издание Times of India.

По данным газеты, два судна, предположительно, дали течь и могут утонуть. Владелец компании, которой принадлежат суда, покинул моряков, предварительно забрав их паспорта, и никак не реагирует на их просьбы о спасении.

Моряки посылают сигналы SOS. Просьба об их спасении была также направлена премьер-министру Индии Нарендре Моди, отмечает издание.