Дутерте надеется, что Россия станет союзником и защитником Филиппин

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Президент Филиппин Родриго Дутерте выразил надежду, что Россия станет союзником и защитником его страны. Об этом он заявил во время осмотра российского корабля "Адмирал Трибуц" в порту Манилы, сообщает Рейтер.

"Мы приветствуем наших российских друзей. Вы можете пришвартоваться здесь в любое время с любой целью — для игры, пополнения запасов или, может быть, нашей защиты", — сказал президент Филиппин.

В сообщении отмечается, что глава государства обменялся рукопожатиями с заместителем командующего Тихоокеанским флотом, контр-адмиралом Эдуардом Михайловым.

© REUTERS/ Noel Celis Президент Филиппин Родриго Дутерте на борту БПК "Адмирал Трибуц", 6 января 2017

Российские корабли — "Адмирал Трибуц" и танкер "Борис Бутома" прибыли в порт Манилы для пополнения запасов продовольствия, отдыха команды, а также посещения представителей вооруженных сил Филиппин с дружественным визитом. Корабли пробудут в порту до 7 января.

Ранее президент Филиппин заявлял о том, что открыт для проведения совместных военных учений с Россией с целью укрепления морского сотрудничества.