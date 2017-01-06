В МИД прокомментировали возможность участия США в "нормандском" формате

МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. В Москве считают, что в вопросе возможного подключения США к "нормандскому" формату нужно дождаться прихода к власти новой американской администрации, заявил РИА Новости статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

Инаугурация нового президента США Дональда Трампа состоится 20 января.

"Давайте подождем конца января, когда придет новая администрация (США – ред). Мы открыты для взаимодействия, об этом сказал президент. Формы, значение, ритм — все это подскажет реальная жизнь, которая начнется уже после праздников с приходом новой администрации. Вы видите, как драматично заканчивали год наши вашингтонские партнеры", — заявил Карасин, отвечая на вопрос о том, как в РФ относятся к подключению США к "нормандскому" формату.

Дипломат вновь подчеркнул, что "урегулирование на Украине в основном зависит от киевских властей, от их желания и способности выполнять взятые на себя обязательства".

Сообщения о возможности расширения "нормандского" формата за счет подключения к процессу мирного урегулирования на востоке Украины других стран, в первую очередь США, регулярно появляются в СМИ. В частности, о том, что "нормандский" формат необходимо выводить на новый "более высокий" уровень, с участием США ранее заявил экс-президент Украины Леонид Кравчук.

Президент РФ Владимир Путин в конце декабря заявил, что "нормандский формат" по Украине не демонстрирует сверхэффективности, но если утратить этот механизм, то ситуация будет только ухудшаться.