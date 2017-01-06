WSJ: у бельгийской полиции был шанс предотвратить атаки в Париже и Брюсселе

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. У полиции Бельгии были большие шансы разоблачить ячейку радикальной группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), которая стоит за терактами в Париже и Брюсселе, но правоохранители не воспользовалась ими, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на секретный доклад, подготовленный для бельгийского парламента.

Как сообщается в отчете, подготовленном комитетом по контролю над полицейскими службами, полиция располагала информацией, которая указывала на то, что братья Абдеслам — Ибрагим, взорвавший себя во французской столице, и Салах — оставшийся в живых главный подозреваемый в организации террористических нападений 13 ноября 2015 года, были связаны с другими лицами, подозреваемыми в терроризме.

Согласно отчету, который был подготовлен в сентябре прошлого года и не был обнародован, в начале 2015 года полиция Брюсселя арестовала за хранение наркотиков Ибрагима Абдеслама. В то время он уже был на контроле у местных антитеррористических спецслужб. После допроса его отпустили. Также спецслужбы не стали проверять Салеха Абдеслама после того, как он изменил фотографию в своем профиле в социальной сети на изображение флага ИГ.

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Представитель комитета по контролю над полицейскими подтвердил, что организацией был подготовлен отчет, но отказался давать какие-либо комментарии по этому поводу.

Вечером 13 ноября 2015 года три скоординированных группы террористов совершили серию нападений в Париже и его ближайшем пригороде Сен-Дени. В общей сложности жертвами терактов стали 130 человек, более 350 были ранены. Два взрыва прогремели 22 марта 2016 года в аэропорту Брюсселя. Себя взорвали 29-летний Ибрагим эль-Бакрауи и 24-летний Наджим Лаашрауи. Жертвами взрывов в аэропорту стали 14 человек, еще около 100 были ранены.

Подробнее о крупных терактах в мире в 2015-2016 годах читайте в справке РИА Новости >>