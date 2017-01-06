Дутерте осмотрел российский корабль "Адмирал Трибуц" в порту Манилы

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Президент Филиппин Родриго Дутерте осмотрел в пятницу большой противолодочный корабль ВМФ России "Адмирал Трибуц", который в данный момент находится в порту Манилы, сообщили РИА Новости в посольстве РФ на Филиппинах.

"Сегодня состоялся визит президента Дутерте на борт корабля "Адмирал Трибуц", он посетил корабль и осмотрел его. Вместе с ним были старший по походу, заместитель командующего Тихоокеанским флотом, контр-адмирал Михайлов, а также посол России на Филиппинах Игорь Ховаев", — сообщили в дипмиссии.

Российские корабли — "Адмирал Трибуц" и танкер "Борис Бутома" прибыли в порт Манилы для пополнения запасов продовольствия, отдыха команды, а также посещения представителей вооруженных сил Филиппин с дружественным визитом. Корабли пробудут в порту до 7 января.

Ранее Дутерте заявлял о том, что открыт для проведения совместных военных учений с Россией с целью укрепления морского сотрудничества.

В зарубежных СМИ появилась информация, что РФ и Филиппины могут провести совместные учения. Кроме того, агентство Рейтер со ссылкой на посла РФ в Маниле Игоря Ховаева сообщало, что Россия готова поставлять на Филиппины современное оружие, включая самолеты и подводные лодки.