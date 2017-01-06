В Кот-д'Ивуаре боевики-"дембеля" захватили город

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Группа демобилизованных военнослужащих захватила склады с оружием и взяла под контроль город Буаке в Кот-д'Ивуаре, сообщает агентство Рейтер.

По словам местных жителей, в пятницу утром была слышна стрельба близ города. Позднее стало известно, что боевики из бывших военнослужащих захватили оружие в участках полиции и заняли позиции на въездах в Буаке. В связи со сложившейся ситуацией люди начали покидать город.

"Город под контролем бывших солдат. Их много у северного и южного въездах в город. Мы в состоянии боевой готовности и ожидаем инструкций от руководства", — цитирует агентство слова офицера ивуарийской армии, находящегося в Буаке.

В свою очередь офицер из военного штаба в Абиджане сообщил, что военным в Буаке были направлены подкрепления.