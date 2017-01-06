На севере Ирака боевики ИГ атаковали военных и полицию, четверо погибли

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Боевики группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в ночь на пятницу совершили нападение на армейский пост и полицейский участок в городе Эд-Даур, расположенный недалеко от города Тикрит на севере Ирака, в результате погибли четверо военнослужащих, еще 12 получили ранения, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в армии и полиции.

По данным источников агентства, в нападении на армейский пост были задействованы два террориста-смертника, а также заминированный автомобиль.

Чуть позже исламисты атаковали полицейский участок и подожгли здание. Как сообщили источники, в результате этого нападения обошлось без жертв.