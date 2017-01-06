Япония будет поддерживать работающих в США автопроизводителей

ТОКИО, 6 янв — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Правительство Японии намерено оказывать поддержку японским автопроизводителям, работающим в США, заявил министр экономики, торговли и промышленности страны Хиросигэ Сэко.

Так министр прокомментировал вопрос журналистов относительно записи избранного президента США Дональда Трампа, в которой он пригрозил лидеру мирового автомобилестроения японской компании Toyota ввести высокие налоги на импорт ее продукции, если производитель перенесет часть производства из США в Мексику.

"Японские автопроизводители вносят значительный вклад в создание рабочих мест в США. Очень важно, чтобы их усилия и достижения принимались", — отметил Хиросигэ Сэко.

Вместе с этим министр подчеркнул, что японские "власти намерены поддерживать (автопроизводителей), несмотря на то, что это является проблемой частных компаний".

Трамп, который вступает в должность 20 января, одним из ключевых пунктов своей избирательной программы называл создание рабочих мест в США, в том числе путем возвращения американских компаний, работающих за рубежом. Для реализации это программы он намерен снизить налоги для предприятий внутри страны и одновременно повысить импортные пошлины.

Еще до вступления избранного президента в должность ряд компаний сообщили о переносе производства в США или о создании новых производств в стране.