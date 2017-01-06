В ДТП в Харьковской области погибли шесть человек

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости. Шесть человек погибли в дорожно-транспортном происшествии в Харьковской области Украины, сообщила в пятницу пресс-служба Госслужбы по ЧС.

"В результате дорожно-транспортного происшествия погибли шесть человек (из них два ребенка 2009 года рождения) и один человек в тяжелом состоянии госпитализирован в центральную районную больницу", — говорится в сообщении.

По данным службы, водитель легкового автомобиля "Вольво-570" не справился с управлением, в результате чего съехал в кювет.