В Донецке взорвался микроавтобус

Ситуация в ДНР и ЛНР. Январь 2017 (52)

ДОНЕЦК, 6 янв — РИА Новости. Микроавтобус взорвался в Донецке, по предварительным данным, инцидент произошел из-за неосторожного обращения со взрывчатым веществом, которое находилось в автомобиле, сообщили в пресс-службе МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"В Киевском районе Донецка взорвался микроавтобус марки "Мерседес", принадлежащий 44-летнему местному жителю. Стражи порядка установили, что владелец автомобиля перевозил взрывчатое вещество, в результате неосторожного обращения с котором прогремел взрыв", — говорится в сообщении пресс-службы МВД ДНР.

О пострадавших в ведомстве не сообщают. По данным ведомства, сейчас проводится проверка обстоятельств случившегося.