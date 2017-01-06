В Турции задержали 18 человек после взрыва и перестрелки в Измире

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Министр юстиции Турции Бекир Боздаг сообщил о задержании 18 человек в связи со взрывом и перестрелкой в городе Измир на западе страны, сообщает телеканал CNN Turk.
Ранее губернатор турецкой провинции Измир Эрол Айилдыз заявил, что первые данные указывают на то, что за атакой стоят боевики РПК, которые были вооружены автоматами Калашникова и гранатами.
В четверг полицейские попытались остановить автомобиль с, вероятно, двумя людьми напротив здания суда района Байракли. Между ними началась перестрелка, во время попытки сбежать они взорвали бомбу в автомобиле. В результате взрыва погибли два человека, еще по меньшей мере пять человек получили ранения, некоторые находятся в критическом состоянии. Нападавшие ликвидированы.