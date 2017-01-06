В Сеуле призвали расширять связи с Токио, несмотря на разногласия

ТОКИО, 6 янв — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Правительство Южной Кореи считает, что Сеул и Токио должны продолжать расширять двусторонние связи, основываясь на доверии и вне зависимости от любых возникающих проблемных вопросов.

"Правительство (Южной Кореи) хотело бы еще раз прояснить, что обе страны (Япония и Южная Корея) должны продолжать расширять свои двусторонние связи, основываясь на доверии и вне зависимости от любых возникающих проблемных вопросов", — говорится в обнародованном в пятницу комментарии южнокорейского МИД.

Вместе с этим в заявлении подчеркивалось, что власти Южной Кореи "сильно сожалеют относительно действий, предпринятых Японией по вопросу о памятнике" так называемым "женщинам для утешения" в южнокорейском Пусане напротив японского генерального консульства.

Ранее сообщалось, что японские власти временно отзывают своего посла из Южной Кореи в связи с символическим памятником так называемым "женщинам для утешения" в южнокорейском Пусане напротив генерального консульства Японии. Он был установлен в конце декабря представителями общественной организации в годовщину заключения соглашения между Южной Кореей и Японией, которая должна выплатить для возмещения ущерба "женщин для утешения" 1 миллиард иен (около 8,6 миллиона долларов). На просьбу Токио убрать памятник, Сеул ответил отказом.

Системой "женщин для утешения" называют форму принудительной проституции для нужд японской армии в странах Юго-Восточной армии во время войны. Японское правительство, заключившее соглашение с Южной Кореей для восстановления отношений, в которых в последние годы наблюдалось охлаждение, в то же время настаивает на том, что не обнаружило документов и свидетельств принуждения корейских женщин к проституции во время Второй Мировой войны со стороны японской армии или администрации.