В Сеуле призвали расширять связи с Токио, несмотря на разногласия

ТОКИО, 6 янв — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Правительство Южной Кореи считает, что Сеул и Токио должны продолжать расширять двусторонние связи, основываясь на доверии и вне зависимости от любых возникающих проблемных вопросов.
Вместе с этим в заявлении подчеркивалось, что власти Южной Кореи "сильно сожалеют относительно действий, предпринятых Японией по вопросу о памятнике" так называемым "женщинам для утешения" в южнокорейском Пусане напротив японского генерального консульства.
Системой "женщин для утешения" называют форму принудительной проституции для нужд японской армии в странах Юго-Восточной армии во время войны. Японское правительство, заключившее соглашение с Южной Кореей для восстановления отношений, в которых в последние годы наблюдалось охлаждение, в то же время настаивает на том, что не обнаружило документов и свидетельств принуждения корейских женщин к проституции во время Второй Мировой войны со стороны японской армии или администрации.