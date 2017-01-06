В Белоруссии задержали подозреваемую в убийстве настоятельницы монастыря

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Белорусские следователи задержали подозреваемую в убийстве настоятельницы Cвято-Ксениевского монастыря матушки Василиcсы, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на СК.

После появления информации об убийстве, в Белорусском экзархате выдвинули предположение, что на матушку напала одна из болящих послушниц.

По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Как сообщило в пятницу белорусское агентство БелаПАН со ссылкой на руководителя паломнической службы Cвято-Ксениевского монастыря Наталью Закревскую, в результате нападения, предположительно, со стороны женщины, приходившей помогать в монастырь, настоятельница с ножевыми ранениями была доставлена в больницу, но спасти ее не удалось. Прощание с усопшей состоится 8 января.

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