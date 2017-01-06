Милиция подтвердила убийство настоятельницы монастыря в Белоруссии

МИНСК, 6 янв — РИА Новости. Правоохранители Минской области Белоруссии подтверждают факт убийства настоятельницы Cвято-Ксениевского монастыря в Борисовском районе матушки Василиссы, сообщил РИА Новости представитель местного управления внутренних дел.

"Мы подтверждаем, что данное происшествие было вчера", — сказал он, комментируя информацию об убийстве монахини.

По его словам, пока правоохранители области и района воздерживаются от комментариев относительно подробностей произошедшего. "Проверку проводит и принимает решение о возбуждении уголовного дела Следственный комитет", — добавил собеседник агентства.

Ранее в пятницу пресс-секретарь Белорусского экзархата отец Сергий Лепин сообщил агентству Sputnik Беларусь, что матушка Василисса могла быть убита в результате "нападения одной из болящих послушниц, которых много в монастыре".