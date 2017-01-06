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В мире

NYT: назначенные Обамой послы должны покинуть посты до инаугурации Трампа

11:4806.01.2017
(обновлено: 11:52 06.01.2017)
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Президент США Барак Обама. Архивное фото
© AP Photo/ Andrew Harnik

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Переходная команда избранного президента США Дональда Трампа издала приказ о том, что "политические" послы США должны покинуть свои посты ко дню инаугурации нового главы государства 20 января, сообщает в пятницу газета New York Times со ссылкой на американских дипломатов.

Президент США Барак Обама во Флориде. 6 декабря 2016 год
© REUTERS/ Kevin Lamarque
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По информации издания, приказ "без исключений" был направлен в госдепартамент страны 23 декабря. Он касается так называемых "политических" послов, которые были назначены на свои должности благодаря тесным связям с уходящим президентом Бараком Обамой. Среди них отмечаются послы в Коста-Рике, Чехии, Бельгии, Новой Зеландии, в штаб-квартире ООН в Женеве и другие.

"Политические" послы практически всегда оставляют свои посты по окончании мандата президента. Также существуют профессиональные дипломаты, которые несмотря на смену правительства продолжают исполнять свои функции в странах пребывания, отмечает газета.

Директор НИИ политической социологии Вячеслав Смирнов
© Фото: Из архива Вячеслава Смирнова
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Как заявил представитель переходной команды Трампа, в данном действии нет злого умысла: назначенные Обамой послы покинут вместе с ним свои посты так же, как и тысячи политических деятелей в Белом доме и федеральных ведомствах. Председатель американской академии дипломатии Рональд Ньюманн, в свою очередь, заявил, что было ожидаемо, что в конце срока Обамы послам придется вернуться в США, однако он не припомнит, чтобы когда-либо были установлены столь ограниченные сроки.

Как пишет газета, в США всегда существовала договоренность, что некоторые послы могут на несколько недель или месяцев оставаться на своем посту, чтобы, например, их дети могли окончить учебный год. Кроме того, супруга избранного президента Мелания Трамп также осталась в Нью-Йорке и не переехала вместе с мужем в Вашингтон, чтобы их 10-летнему сыну Баррону не пришлось менять школу посреди учебного года.

Для пересмотра столь жестких условий "политические" послы могут обратиться к вероятному будущему госсекретарю США Рексу Тиллерсону или одному из представителей переходной команды Трампа, сообщает издание.

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