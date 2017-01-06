КНР надеется на правильные выводы Японии из ситуации с послом в Южной Корее

ПЕКИН, 6 янв — РИА Новости, Иван Булатов. Китай надеется, что Япония после отзыва своего посла из Южной Кореи в связи с символическим памятником так называемым "женщинам для утешения" серьезно воспримет опасения соседних стран и решит ситуацию, проявив "ответственный подход", заявил в пятницу на брифинге официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

© РИА Новости. Владимир Петровский В южнокорейском Пусане открыли памятник "женщинам для утешения" , что японские власти временно отзывают своего посла из Южной Кореи в связи с символическим памятником так называемым "женщинам для утешения" в южнокорейском Пусане напротив генерального консульства Японии. Он был установлен в конце декабря представителями общественной организации в годовщину заключения соглашения между Южной Кореей и Японией, которая должна выплатить для возмещения ущерба "женщин для утешения" 1 миллиард иен (около 8,6 миллиона долларов).

"Так называемая система "женщин для утешения" — жестокое преступление, которое было совершено японским милитаризмом во время Второй мировой войны. Мы надеемся, что японская сторона серьезно воспримет опасения азиатских соседей по этому поводу и должным образом разрешит соответствующую ситуацию, проявив ответственный подход", — сказал Гэн Шуан.

Системой "женщин для утешения" называют форму принудительной проституции для нужд японской армии в странах Юго-Восточной Азии во время войны. Японское правительство, заключившее соглашение с Южной Кореей для восстановления отношений, в которых в последние годы наблюдалось охлаждение, в то же время настаивает на том, что не обнаружило документов и свидетельств принуждения корейских женщин к проституции во время Второй мировой войны со стороны японской армии или администрации.