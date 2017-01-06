Обозреватель Fox News: американцы не верят, что РФ вмешивалась в их выборы

ОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Американские граждане не верят, что Россия могла как-то повлиять на исход президентских выборов в США, заявил обозреватель Fox News, экс-губернатор Арканзаса Майк Хакаби.

Хакаби задали вопрос о том, какой эффект на жителей страны оказали прошедшие в сенате США слушания о хакерских атаках, якобы проведенных Москвой.

"Очень небольшой.Потому что большинство американцев не верят, что русские повлияли на исход выборов. Даже если доказано, что они взломали наши системы и заполучили письма Джона Подесты (председателя штаба Хиллари Клинтон — ред.), нет ни кусочка, ни крупицы доказательств того, что это как-то повлияло на то, как голосовали люди, и тем более на то, что русские каким-то образом вмешались в сами выборы", — пояснил он.

Хакаби отметил, что несколько лет назад Барак Обама и многие представители его администрации пытались повлиять на исход выборов в Израиле, вложив в это миллионы долларов. Но об этом случае в США мало говорят, жалуется он.

Обозреватель призвал США "быть честными" и признать, что для них хакерские атаки на другие страны — в порядке вещей.

"Мы пытаемся взломать русских, китайцев, северокорейцев, иранцев, всех, кого мы боимся? Если нет, мы — идиоты! Конечно, мы это делаем", — пояснил он.

Национальная разведка США на следующей неделе планирует представить общественности отчет о "хакерских атаках" со стороны России. По словам директора ведомства Джеймса Клэппера, документ не будет содержать "чувствительной информации" об источниках и методах расследования.

В ходе предвыборной гонки в США Москву неоднократно обвиняли в том, что она с помощью хакерских якобы стремится повлиять на исход выборов. Российские власти эту информацию опровергали.

Владимир Путин отмечал, что в письмах, выложенных в сеть хакерами, нет ничего в интересах России.

Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, в интервью итальянской газете Corriere Della Sera обращал внимание на то, что "авторы подобных инсинуаций" так и не предоставили никаких доказательств попыток Москвы вмешаться в избирательный процесс.