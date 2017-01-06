На юге Ирана в результате землетрясения погибли четыре человека

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Четыре человека погибли и еще четыре получили ранения на юге Ирана в результате землетрясения магнитудой 5,1, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местное телевидение.

Сообщается, что эпицентр землетрясения пришелся на одну из деревень, расположенную близ города Хондж в провинции Фарс.

По данным телеканала, погибшие являются иностранными гражданами. По предварительными данным это граждане Афганистана, которые работают на местных фермах.

По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), землетрясение магнитудой 5,2 было зафиксировано в 02.33 по времени UTC (05.33 мск), очаг располагался в 170 километрах от города Шираз. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров.