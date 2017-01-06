В ФРГ задержали пять человек по подозрению в поджоге приюта для беженцев

БЕРЛИН, 6 янв — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Пять человек задержаны в Германии в земле Северный Рейн-Вестфалия по подозрению в поджоге приюта для беженцев, в результате которого пострадали более 50 человек, сообщили в пятницу утром в полиции города Билефельд.

Речь идет о "живущих в приюте", которые подозреваются "в поджоге матрасов" в здании, цитирует агентство DPA сотрудника пресс-службы полиции.

В результате возникшего пожара 30 человек были госпитализированы, один из них в тяжелом состоянии. В основном, люди получили отравление угарным газом. По данным пожарной службы, 24 пострадавшим была оказана помощь на месте. Само здание почти полностью сгорело.

В приюте проживали почти 500 беженцев, сообщает DPA.