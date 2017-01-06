Чавушоглу: странам, которые не борются с ИГ, не место на базе "Инджирлик"

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу после встречи с генсеком ООН Антониу Гутеррешем в Нью-Йорке сообщил, что вопрос закрытия авиабазы "Инджирлик" на юге страны на данный момент не стоит на повестке дня, передает агентство Anadolu.ИГ, запрещена в России), но фактически бездействующим, нечего делать на Инджирлик. Он также добавил, что поддержка международной коалицией Турции является недостаточной.
"В последнее время международная коалиция не оказывает поддержки усилиям Турции в борьбе с террористами. Если эта коалиция создана с целью борьбы с ДАИШ, а Турция со своей стороны создала условия для активного противодействия террористам, то почему Анкара не получает соответствующей поддержки?" – заявил турецкий министр. Как отмечает агентство, в качестве примера Чавушоглу привел тот факт, что когда в поддержку террористам, засевшим в городе Эль-Баб, из Ракки было послано подкрепление, Анкара передала координаты террористов силам международной коалиции, но авиаудары так и не были нанесены.
Ранее вице-премьер Турции Вейси Кайнак заявил, что Анкара поставила под вопрос присутствие сил коалиции во главе с США на турецкой авиабазе "Инджирлик". Он подчеркнул, что вопрос использования военной базы силами возглавляемой США коалиции и НАТО стоял на повестке дня турецкого правительства.
Авиабаза "Инджирлик" используется ВВС США и Турции, ее деятельность регулируется Договором о военном и экономическом сотрудничестве двух стран. На ней базируются самолеты ряда стран, входящих в международную коалицию во главе с США и участвующих в воздушной операции против ИГ.